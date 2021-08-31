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رسميا.. مانشستر يونايتد يُعلن اكتمال صفقة كريستيانو رونالدو لموسمين

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 10:44 ص
كريستيانو
كريستيانو
علي نبوي
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عودة لاعبه السابق كريستيانو رونالدو لصفوف الشياطين الحمر مرة أخرى.

ونشر النادي الإنجليزي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت :"يسعد مانشستر يونايتد أن يُعلن عودة كريستيانو رونالدو لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم آخر".

وكان اللاعب البرتغالي المتوج بلقب هداف الكالتشيو الموسم الماضي قد تلقى أكثر من عرض للرحيل عن يوفنتوس أبرزها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان لكنه اختار الانتقال لناديه السابق.

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