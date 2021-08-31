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رسميا.. مانشستر يونايتد يُعلن اكتمال صفقة كريستيانو رونالدو لموسمين
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 10:44 ص
علي نبوي
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عودة لاعبه السابق كريستيانو رونالدو لصفوف الشياطين الحمر مرة أخرى.
ونشر النادي الإنجليزي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت :"يسعد مانشستر يونايتد أن يُعلن عودة كريستيانو رونالدو لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم آخر".
وكان اللاعب البرتغالي المتوج بلقب هداف الكالتشيو الموسم الماضي قد تلقى أكثر من عرض للرحيل عن يوفنتوس أبرزها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان لكنه اختار الانتقال لناديه السابق.