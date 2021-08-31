الطالع الفلكى الثّلاثَاء 31/8/2021..لُقْمَة عِيش!













*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجَوْزَاء. ، ويدخل السّرطان فى السّابعة و25 دقيقة صباح غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى السّابعة و42 دقيقة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس - 22 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الطّرْفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 25 مِسْرِى قبطى ، 31 آب رُومى ، 23 مُحَرَّم ، ميمُون للغاية ،





قال الحكيم المصرى: -يعنى تعرفو لغات؟ إنجليزى؟ فرنساوى؟ أوغندى؟ (محمّد شوقى من فيلم شلّة المُحتالين-1973)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الجَوْزَاء يعنى

تكوين علاقات جديدة وتقوية القديمة وترميم المُتضرّرة ، تقوية روابط صِلَة الرّحم والحفاظ عليها ، إتصالات وتلفونات ورسائل بريديّة وإلكترونيّة لنقل المعلومات من وإلى الآخرين ، تطبيق الجوزاء لمبدأ تبادل المنافع فالجوزاء بالإضافة للميزان ماهر فى العلاقات التجارية والسّمسرة وتوصيل هذا بذاك، الإعلان والإعلام عن بضاعتك مُهمّ مهما كانت مُمتازة وبدون الإعلان تُصبح بضاعتك غير مُجدية ، هذا ينسحب على العلاقات العاطفيّة لتوصيل عريس من القدس بعروس من سَبَأ لكن دون إضافة بُهارات أو رُتوش فالأمانة تقتضى توصيل المعلومة سليمة غير ناقصة أو مُشوّهة أومغلوطة ، الجوزاء يعنى لغتين/جنسيتين/ثقافتين ، هذا يعنى تشجيعك على تعلّم لغة أجنبية جديدة تكون مصدر دخل إضافى للقمة عيش شريفة ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: عملية جرد شاملة واردة لمكتبتك بالعمل أو بالمنزل، إنتبه أثناء التنظيف فربما وجدت غرضاً ثمينا كان مفقوداً وفقدت الأمل فى إسترجاعه.





برج الثور: التفاصيل الصغيرة قد تفقدك القدرة على رؤية الصورة الكبيرة ككل، أنظر من جديد من زاوية مختلفة للمشكلة لتجد الحل المفقود بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجوزاء: قد تتمكّن من ترميم علاقة قديمة مُتضرّرة وإعادة الودّ لشخص من الماضى، لكن لاتتوقّع نجاح محاولتك بنسبة مائة بالمائة.





برج السّرطان: الحاسّة السّادسة أو الشّعور بالقلق من أمرٍ ما دون سبب واضح يجعل من الضروري التوقف عن الاستمرار حتى القيام بفحص الأمر بدقّة.





برج الأسد: قم بحلّ المشاكل التافهة بكل جدّيّة فإهمال صغائر المشاكل قديؤدى لمشاكل أكبر أنت فى غنىً عنها، مُعظَم النّار من مُسْصغر الشّرر.

برج العذراء: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين ، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.





برج الميزان: سَدّد فواتيرك وأقساطك الشّهريّة قبل أن تبدأ بتوريط نفسك بعمليّة شراءجديدة قد تكون مُغرية لكنّها كافية للتضييق على مصروف أسرتك الشّهرى.





برج العقرب: وقت لإزالة المُؤثرات السلبيّة التى تحيط بك،تنظيف درج مكتبك ، التخلص من علاقة مُؤذية ، وحتى تجميع الخردوات وإنهاء وجودها من منزلك.





برج القوس: راجع عملك أكثر من مرّة فالخطأ وارد تحت حرارة الصيف،أحد كبار السّن فى العمل قد يقوم بإنقاذك من مأزق فتأكد من ردّك الجميل.





برج الجدى: تكاليف الفحوص الطبيّة وزيارة الأطباء لاتدخل ضمن بند التوفير فلا تبخل بها على نفسك أوأسرتك إن دعت الحاجة.





برج الدّلو: إبحث عن مهاراتك وحاول توظيفها فيما تُجيده ولا تقلّد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الحوت: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.



