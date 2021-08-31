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تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 10:46 ص
نيفين سمير
أستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء، علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث هبط المؤشران العام والأول بنسبة 0.11% و0.16% على التوالي، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنحو 0.03% و0.17% على الترتيب.
وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:21 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 41.8 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1420 صفقة حققت سيولة بقيمة 7.7 مليون دينار تقريباً.
وحقق سهم "بنك وربة" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.37 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 0.37%، تلاه سهم "عقارات الكويت" بقيمة 805.04 ألف دينار مرتفعاً بواقع 1.43%.
وتصدر سهم "أسس" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة نسبته 5.49%، فيما تصدر سهم "الكوت" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 26.12%.
قطاعياً، ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات في المستهل يتصدرها التكنولوجيا بنمو نسبته 0.99%، بينما تراجع 5 قطاعات بصدارة المواد الأساسية بانخفاض قدره 1.55%، في حين استقر قطاعا الرعاية الصحية والتأمين.