تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

أستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء، علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث هبط المؤشران العام والأول بنسبة 0.11% و0.16% على التوالي، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنحو 0.03% و0.17% على الترتيب.





وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:21 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 41.8 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1420 صفقة حققت سيولة بقيمة 7.7 مليون دينار تقريباً.





وحقق سهم "بنك وربة" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.37 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 0.37%، تلاه سهم "عقارات الكويت" بقيمة 805.04 ألف دينار مرتفعاً بواقع 1.43%.





وتصدر سهم "أسس" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة نسبته 5.49%، فيما تصدر سهم "الكوت" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 26.12%.



