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وفاء عامر عن نهال عنبر:" عمري ما قصدتها في حاجة وتهربت"

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 10:51 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
نشرت الفنانة وفاء عامر صورة للفنانة نهال عنبر وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء وذلك عبر حسابها الشخصي على " فيسبوك"


كتبت وفاء معلقة:"خدومة و جدعة و عمري ما قصدتها في حاجة و اعتذرت عنها او تهربت ،هي عملة نادرة غالية محترمة كلما أتي عليها عاما إزدادت حبا و قيمة و جمال ،الف مليون سلامة حبيبتي"


وكانت قد تعرضت الفنانة نهال عنبر لوعكة صحية أمس دخلت على أثرها مستشفي العلمين ،حيث تعرضت لوقوع قطعة ديكور عليها بالمسرح دخلت على الفور للمستشفي وحدث ارتجاج بالمخ"

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