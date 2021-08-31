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تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.11% خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 10:50 ص
بورصة مسقط
بورصة مسقط
نيفين سمير
إستهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم علي تراجع ، حيث تراجع المؤشر العام لسوق مسقط "مسقط 30" في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.11 %، عند مستوى 3965.63 نقطة، فاقدًا 4.28 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الاثنين.

وتأثر المؤشر العام، بالأداء السلبي لأسهم بالقطاعين الخدمات والمالي، في الساعة 11:45 بتوقيت مسقط، وهبط الأول بنسبة 0.25 بالمائة؛ بضغط سيمبكورب صلالة المتراجع بنسبة 1.23 بالمائة، وتراجع أريدو بنسبة 1.04 بالمائة.

وتراجع كذلك مؤشر القطاع المالي 0.06 بالمائة؛ مع تقدم سهم الدولية للاستثمارات على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 1.42 بالمائة، وتراجع إتش إس بي سي 1.08 بالمائة.

وعلى الجانب ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 0.06 بالمائة؛ مع صدارة سهم منتجات الألومنيوم للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 5.67 بالمائة، وارتفع أعلاف ظفار بنسبة 5 بالمائة.

وبلغ حجم التداولات في مستهل التعاملات 5.56 مليون سهم، من خلال 280 صفقة، بقيمة 663.7 ألف ريال.

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