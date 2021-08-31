طب سوهاج تطلق قافلة طبية بقرية "كوم أشقاو" شمال المحافظة



جامعة سوهاج تنظم القوافل الطبية والبيطرية

وأضاف "عبد الخالق"، أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها البشرية والمادية انطلاقًا من دورها المجتمعي والخدمي والتنموي ومسئولياتها تجاه المجتمع بمختلف فئاته، مؤكدًا مدى الحرص على استمرار تنظيم العديد من القوافل الطبية والبيطرية، وإطلاق حملات التوعية المختلفة فى جميع أرجاء المحافظة بين الحين والآخر.



مشاركة 25 طبيبا و45 طالبا بالقافلة

وقال الدكتور أسامة الشريف، القائم بعمل عميد الكلية، إن القافلة شارك بها ٤٥ من طلاب الكلية، إضافة إلى ٢٥ طبيبا فى جميع التخصصات الطبية ماعدا الأسنان، حيث شملت الجراحة العامة، الباطنة الجهاز الهضمي، الأمراض الصدرية، المسالك، الأطفال، النساء والتوليد، الرمد، الروماتيزم، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، والصحة العامة.



وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن القافلة نجحت فى إجراء الكشف الطبي الشامل وصرف العلاج بالمجان لعدد ٨٠٠ مواطن بالقرية، كما تم تحويل الحالات الحرجة التى تستدعي إلى تدخل طبي متقدم إلى المستشفى الجامعي، وذلك لسرعة إجراء العمليات الجراحية والفحوصات المتخصصة لها.





التوعية بفيروس كورونا

وأضاف "الشرقاوي"، أن القافلة قامت بتوعية أهالي القرية بكيفية تجنب العدوي بفيروس كورونا، وتعريفهم بأهمية التطعيم وكيفية الحصول عليه، إلى جانب التوعية بطرق انتقال العدوى وأكثر الفئات تأثرًا من حيث درجة الإصابة والمضاعفات، مشدداََ على الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حتى زوال الأزمة بشكل نهائي.



وأكد صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن القافلة الطبية تضمنت عدد من المحاضرات التثقيفية، حيث تحدث الدكتور محمد توفيق وكيل كلية الآداب لشئون البيئة وخدمة المجتمع عن الزيادة السكانية، وحاضر الدكتور محمود فراج بقسم الدراسات الإسلاميه بكلية الآداب، عن الوسطية الدينية وازدراء الأديان والتسامح الديني.



أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة أطلقت قافلتها الطبية المجانية لقرية "كوم أشقاو" بمركز طما، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وقال إن القافلة تأتى ضمن سلسلة القوافل الطبية والبيطرية بالجامعة، تنفيذاَ للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير ومساعدة القري الأكثر احتياجا.