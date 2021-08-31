هنا شيحة لعائلتها:" شكراً على الحب الذي اعطيتوني اياه"

يتم احتضانه وأشعر أنني أحبكم يا أخوات أبعد من الكلمات دائماً هناك من أجلي دائماً رساله حب ألي".



أضافت:"الأخوات ووالدي الذين تريبونا بهذه الطريق دائماً نحن الأربعة منا قبل العالم اعتز بعائلتك وأتمنى لك يوم مبارك".



يذكر أن الفنانة هنا شيحة تشارك في فيلم "أنهارد يوم جميل" وهو من بطولة باسم سمرة، نجلاء بدر، هنا شيحة، أحمد وفيق، إيمي إسلام، إنتصار، ومن تأليف وإخراج نيفين شالبي.

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها صور جديدة لها برفقة عائلتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".علقت هنا على الصور قائلة:"إلى أمي وأبي لأخواتي شكراً لك أمي وأبي على الحب الذي اعطتينا اياه.. سيبقى معنا وجود الأخوات نعمه لا تقارن أنها هدية من الله.. لانحتاج إلى القول كلمات لها كن مفهمو".وتابعت:"إن يتم الحصول علية وإن