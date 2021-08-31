مكاتب تنسيق جامعة كفرالشيخ تستقبل طلاب المرحلة الثانية





يستقبل مكتب تنسيق جامعة كفرالشيخ الرئيسي لتنسيق الثانوية العامة ومعامل التنسيق الإلكتروني طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة وسط إجراءات احترازية وتجهيز كامل لمعامل التنسيق وتسهيل كافة الإجراءات لهم وتواجد اللوحات الإرشادية.

إقبال من الطلاب

وأوضحت عميد كلية التربية النوعية والمشرف العام على مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة الدكتور أماني شاكر، أن مكتب التنسيق شهد إقبالًا من طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم والاستفسار عن أعمال التنسيق وآليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح وجارى حاليا طباعة ترشيح الطلاب على كلياتهم طبقا للتنسيق.

استمرار عمل معامل الحاسب الآلي

وأعلنت شاكر، استمرار عمل معامل الحاسب الآلي بالجامعة لاستقبال طلاب المرحلة الثانية من اليوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس، حتى مساء السبت الموافق 4 سبتمبر.



وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأستاذ الدكتور محمد عبدالعال، إلى أن مكتب التنسيق في كلية التربية النوعية بالجامعة، نظم عدد من ورش العمل لجميع مدخلي البيانات في المراكز الخمس لتوضيح آلية التسجيل وبيان القطاعات الجغرافية وكيفية مساعدة الطلاب بشرح توضيحي للكليات والتخصصات وفرص عمل كل تخصص.



أكد د. عبدالعال أن إدارة الجامعة وفرت الإمكانيات والتيسيرات التي تساعد الطلاب على أداء مراحل التسجيل مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق خطة إدارة الجامعة.



وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي، بأن إدارة الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم من تحديث وتجهيز المعامل بالكامل التي تستقبل طلاب الثانوية العامة، كما تم تدريب وتأهيل الموظفين المختصين للتعامل بكل سهولة مع الطلاب أثناء التنسيق خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وأشاد رئيس الجامعة بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة تطبيقا لتعليمات وخطة إدارة الجامعة، والتزاما وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بالالتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابير الوقائية وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.



وشدد بضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة في تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة تسجيل الرغبات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها.



كما وجه د. دسوقي بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب مع تواجد المختصين للإجابة عن استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم تيسيرًا على أبنائنا الطلاب.