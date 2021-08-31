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حقيقةً منح الحكومة تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم، حقيقةً ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن منح الحكومة تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان.

وزارة الصحة تنفي منح الحكومة تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان، مُشددةً على أن كافة مستشفيات ومراكز علاج الإدمان المرخصة هي مراكز متخصصة وتستوفي كافة الاشتراطات الطبية، وتخضع للمراقبة والإشراف من قبل المجلس القومي للصحة النفسية التابع للوزارة، وتقوم بتقديم الخدمات العلاجية من قبل فرق طبية مؤهلة على أعلى مستوى للتعامل مع حالات الإدمان، مع تقديم المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، مُناشدةً المواطنين عدم التعامل مع أي منشآت وهمية أو غير مرخصة والتي قد تمثل خطورة على أرواحهم.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
حقيقةً منح الحكومة تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان
حقيقةً منح الحكومة تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان

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هالة زايد مجلس الوزراء علاج الادمان بيان الصحة الصحة الادمان

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