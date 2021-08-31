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ليفربول يعلن تمديد عقد قائده

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:02 ص
هندرسون
هندرسون
علي نبوي
أعلن نادي ليفربول تجديد تعاقده رسميًا مع الدولي الإنجليزي جوردان هيندرسون قائد الفريق بعقد يمتد حتى 2025.

ونشر النادي الإنجليزي عبر حسابه بموقعه الرسمي على شبكة الإنترنت بيان أكد خلاله تجديد تعاقده مع هيندرسون.

وقال النادي الإنجليزي :"جوردان هيندرسون وقع عقدًا طويلًا مع ليفربول حيث يرتبط مستقبله بالريدز".

هيندرسون قال في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول :"أنا فخور جدًا وفخور بمواصلة الرحلة التي أنا فيها".

وأضاف :"إنه لأمر مدهش أن يحدث ذلك وأركز على ما أقدمه لليفربول في المستقبل".

وتابع :"أنا في مكان مختلف منذ أول يوم لي في النادي فلقد تعلمت الكثير هنا وعليَ أن أشكر الكثير هنا في ليفربول".

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