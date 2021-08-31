Advertisements

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 31-8-2021

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 31-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث استقر فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وجاءت الاسعار على النحو التالي:
  
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.25 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.


أخبار تهمك

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

الاختبار الحقيقي لكومان.. موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الليجا

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يحسم مصير نجميه

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. 7 لاعبين وحارس خارج الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات جديدة في الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن استعارة 3 لاعبين من الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تطور انتقال صفقة الموسم إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من رونالدو بعد انتقاله لمانشستر يونايتد

منذ نصف ساعة

صراع قوي بين الزمالك وبيراميدز لضم هذا اللاعب

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:32 ص

عاجل.. فرج عامر يعلن استعارة 3 لاعبين من الأهلي

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

12:31 ص

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

10:40 م

تطورات جديدة في الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

11:13 ص

أول تعليق من رونالدو بعد انتقاله لمانشستر يونايتد

11:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements