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جامعة بنها تحصل على 5 مهمات علمية وبعثة دكتوراه ضمن خطة البعثات

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:04 ص
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها
محمد ضوه
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، حصول الجامعة على 5 مهمات علمية وبعثة دكتوراه ضمن الإعلان الرابع لخطة البعثات التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الإعلان الرابع لخطة البعثات
وأشار الجيزاوي، إلى فوز الدكتور أحمد عمر مصلح بكلية الهندسة بشبرا بمهمة علمية بروسيا، والدكتور ثروت السعيد شعبان بكلية الزراعة بمهمة علمية بروسيا.
مهمات علمية
كما فاز الدكتور محمد أحمد محمود بكلية الطب البشري بمهمة علمية في دولة الولايات المتحدة، والدكتور هشام عمر محمد بكلية التربية الرياضية بمهمة علمية بدولة كندا، والدكتور محمد البدوي عبدالجيد بكلية الطب البيطري بمهمة علمية بدولة اليابان، كما حصل الدكتور أحمد محمد معروف بكلية التجارة على بعثة دكتوراه في إنجلترا.

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