إخماد حريق في كرفانات بمحافظة كربلاء العراقية

أعلن الدفاع المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق في كرفانات بمحافظة كربلاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تعرض أحد الأبراج الرئيسية لنقل الطاقة الكهربائية في الرمادي، غرب العاصمة بغداد، لاعتداء إرهابي، مشيرة إلى أن البرج تعرض للتفجير بالعبوات الناسفة.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته، أن "التفجير أدى لسقوط البرج، وانقطاع التغذية عن محطة هيت ومتنقلات غرب الرمادي".

وأشارت الوزارة إلى أن "الخط الذي تعطل جراء التفجير ينقل الطاقة من حديثة باتجاه محطة هيت ومتنقلات غرب الرمادي، وهو مصدر رئيسي لتغذية مدينة الرمادي ومحيطها بالطاقة الكهربائية".