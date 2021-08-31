استشاري تغذية تكشف عن أطعمة ممنوعة قبل وبعد تلقي لقاحات كورونا (فيديو)

كشف الدكتورة أسماء طه، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، عن أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات يجب التركيز عليها مع وجود نمط حياة صحي قبل وبعد تلقي لقاح كورونا.





وقالت "أسماء طه"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إن هناك عادات غذائية خاطئة زادت مع انتشار الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والتي انتشرت بين أطفال المدارس، موضحة أنه يجب التركيز على شرب المياه، وعدم زيادة السكر في المشروبات والذي يضعف المناعة، منوهة بأن ملعقة سكر واحدة تضعف جهاز المناعة بنسبة 50%، مع تقليل الوجبات السريعة واللحوم المصنعة التي بها مواد حافظة وخاصة مادة الصوديوم والدهون المتحولة والدهون المشبعة والمبيضات.



