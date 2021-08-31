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استشاري تغذية تكشف عن أطعمة ممنوعة قبل وبعد تلقي لقاحات كورونا (فيديو)
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:07 ص
رقية جمال
كشف الدكتورة أسماء طه، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، عن أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات يجب التركيز عليها مع وجود نمط حياة صحي قبل وبعد تلقي لقاح كورونا.
وقالت "أسماء طه"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إن هناك عادات غذائية خاطئة زادت مع انتشار الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والتي انتشرت بين أطفال المدارس، موضحة أنه يجب التركيز على شرب المياه، وعدم زيادة السكر في المشروبات والذي يضعف المناعة، منوهة بأن ملعقة سكر واحدة تضعف جهاز المناعة بنسبة 50%، مع تقليل الوجبات السريعة واللحوم المصنعة التي بها مواد حافظة وخاصة مادة الصوديوم والدهون المتحولة والدهون المشبعة والمبيضات.
وتابعت استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أنه قبل تناول اللقاح يجب التركيز على تناول الفاكهة والأطعمة التي بها مياه وفيتامين "أ - ج - د -هـ"، مشددة على ضرورة الحرص على تناول طبق السلطة الملونة الموجود به الجزر والليمون والفلفل الأخضر، وتناول البذور والمكسرات والبقوليات، مع تناول المشروب الذهبي المتمثل في كوب اللبن مع معلقة كركم مع معلقة عسل أبيض والذي يساهم في تقوية المناعة، محذرة من تناول الفيتامينات والمكملات المتمثلة في أدوية، مشددة على أن الجرعة الزائدة منه تسبب أمراض أخرى كثيرة، ويجب الحصول على هذه الفيتامينات من الأطعمة والخضروات والفاكهة الطبيعية.