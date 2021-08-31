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تنسيق المرحلة الثانية.. 35 ألف طالب سجلوا حتى الآن

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:11 ص
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
مارينا بشارة
كشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 35 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

انتظام إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم 
وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم السبت الموافق 4 سبتمبر2021.

فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات
وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

التزام الطالب بارتداء الماسك الطبي
وأكد المتحدث الرسمى أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وأكد أنه على الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء السبت المقبل الموافق 4 سبتمبر2021، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

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