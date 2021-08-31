أول تعليق من رونالدو بعد انتقاله لمانشستر يونايتد

عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد لصفوف ناديه السابق مانشستر يونايتد سعادته الكبيرة بالعودة للنادي الإنجليزي بعقد يمتد لموسمين مع خيار التمديد لموسم آخر.





وقال رونالدو في أول تصريحات له بعد إتمام الصفقة رسميًا :"طالما كان لمانشستر يونايتد مكانة خاصة في قلبي، لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام جمهور ممتلئ وأرى كل المشجعين مرة أخرى".





وأضاف :"إنني متشوق إلى ذلك وآمل أن نحظى بموسم ناجح للغاية مع مانشستر يونايتد".





وتابع :" لقد غمرتني جميع الرسائل التي تلقيتها منذ إعلان يوم الجمعة. لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام ملعب ممتلئ وأرى كل المشجعين مرة أخرى".



