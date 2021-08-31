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تطورات جديدة في الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
شهدت الصفقة التبادلية بين الزمالك ونادي بيراميدز، تطورات جديدة في الساعات القليلة الماضية.
وطلب الزمالك بشكل رسمي، التعاقد مع ثنائي بيراميدز، نبيل عماد دونجا، وأحمد أيمن منصور، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وكان بيراميدز طلب في بداية الأمر، الحصول على مقابل مادي لاتمام الصفقتين، لكن إدارة القلعة البيضاء عرضت تبادل بعض اللاعبين من أجل تخفيض قيمة الصفقتين.
وطلب بيراميدز، ضم مصطفى فتحي جناح الزمالك، ومحمد عبد الغني مدافع الأبيض، بعد التراجع عن فكرة ضم الظهير الأيسر عبد الله جمعة.
وقابل الزمالك فكرة خروج مصطفى فتحي بالرفض، الأمر الذي هدد إتمام الصفقة مؤخرًا، لكن الساعات الماضية شهدت انفراجة، بعد أن طلب بيراميدز التعاقد مع إسلام جابر لاعب الزمالك بدلًا من مصطفى فتحي.
ويجرى التفاوض بشأن المقابل المالي لصفقة أحمد أيمن منصور، مع احتمالية دخول أحد لاعبي الزمالك الصاعدين ضمن الصفقة.

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