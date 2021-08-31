من رياض الأطفال حتى 3 ثانوى.. ننشر مصروفات العام الدراسى الجديد للمدارس الحكومية

وأوضحت أنه من الصفوف رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى 305 جنيهات ومن الصف الخامس الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى 205 جنيهات والصف الأول الثانوى 520 جنيها والصفين الثانى والثالث الثانوى العام 505 جنيهات والصف الأول بالتعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه 220 جنيها وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى 205 جنيهات.



الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2021/ 2022



كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2021 /2022 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.



ويبدأ العام الدراسى يوم السبت 9 /10/ 2021 وينتهى يوم الخميس 16/ 6 /2022 ويستمر لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسى الأول و97 يوما للفصل الدراسى الثانى، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا بما يعادل 32 أسبوعًا.



تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.



إجازة نصف العام



تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 /2/ 2022 حتى الخميس 17 /2 /2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 19 /2 /2022 وحتى الخميس 9/ 6/ 2022.



موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية



تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7/ 5/ 2022 وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.



تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.