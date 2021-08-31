Advertisements

من رياض الأطفال حتى 3 ثانوى.. ننشر مصروفات العام الدراسى الجديد للمدارس الحكومية

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن مصروفات العام الدراسى المقبل للمدارس الرسمية الحكومية.

وأوضحت أنه من الصفوف رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى 305 جنيهات ومن الصف الخامس الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى 205 جنيهات والصف الأول الثانوى 520 جنيها والصفين الثانى والثالث الثانوى العام 505 جنيهات والصف الأول بالتعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه 220 جنيها وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى 205 جنيهات.

الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2021/ 2022

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2021 /2022 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

ويبدأ العام الدراسى يوم السبت 9 /10/ 2021 وينتهى يوم الخميس 16/ 6 /2022 ويستمر لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسى الأول و97 يوما للفصل الدراسى الثانى، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا بما يعادل 32 أسبوعًا.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

إجازة نصف العام

تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 /2/ 2022 حتى الخميس 17 /2 /2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 19 /2 /2022 وحتى الخميس 9/ 6/ 2022.

موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7/ 5/ 2022 وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

الكلمات المفتاحية

مصاريف المدارس الحكومية مصاريف العام الدراسي المدارس الحكومية العام الدراسي

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن استعارة 3 لاعبين من الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 19 ساعة

الاختبار الحقيقي لكومان.. موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الليجا

منذ ساعة

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تطور انتقال صفقة الموسم إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

صراع قوي بين الزمالك وبيراميدز لضم هذا اللاعب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تطورات جديدة في الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. 7 لاعبين وحارس خارج الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجميه

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من رونالدو بعد انتقاله لمانشستر يونايتد

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"التعليم" تعلن تفاصيل بدء العام الدراسي الجديد

ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

"تعليم القاهرة" تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

ننشر الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالمدارس (إنفوجراف)

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020 والإجازات الرسمية لطلاب المدارس

توافد الطلاب على المدارس في أول أيام الدراسة "صور"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:32 ص

عاجل.. فرج عامر يعلن استعارة 3 لاعبين من الأهلي

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

12:31 ص

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

10:40 م

الأهلي يحسم مصير نجميه

09:30 ص

صراع قوي بين الزمالك وبيراميدز لضم هذا اللاعب

08:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements