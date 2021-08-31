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عاجل.. السيسي يلتقي وزير دفاع كوريا الجنوبية اليوم

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلتقي صباح اليوم بقصر الاتحادية بوزير دفاع كوريا الجنوبية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

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أشاد وزير الدفاع بكوريا الجنوبية "سا ووك" بالتطور الكبير في العلاقات بين بلاده ومصر منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في عام 2016 وما نتج عنها من تقوية العلاقات بين الدولتين إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية الدكتور حازم فهمي مع وزير الدفاع الكوري.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان - أن وزير الدفاع الكوري أشار أيضا إلى قرار الحكومة الكورية هذا العام بوضع مصر ضمن قائمة الدول ذات الأولوية في مختلف مجالات التعاون لكوريا الجنوبية.

وأعرب عن تطلع الجانب الكوري إلى إتمام زيارة الرئيس الكوري مون جاي-إن إلى القاهرة أوائل العام القادم.

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