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السكة الحديد تعلن وظائف شاغرة لهذه الفئات

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشفت هيئة السكة الحديد أن تقديم طلبات شغل وظائف المهندسين والفنيين الشاغرة ينتهى بعد أسبوع وتحديدا يوم 8 سبتمبر المقبل، حيث تواصل إدارات شئون العاملين بمناطق الهيئة المختلفة تلقى الراغبين في التقدم لمسابقة الوظائف.

وظائف شاغرة للمهندسين بهيئة السكة الحديد

كانت هيئة السكة الحديد أعلنت عن وظائف شاغرة من أجل سد احتياجاتها من المهندسين والوظائف الفنية، وحددت في إعلانها التخصصات المطلوبة في وظائف المهندسين والفنيين والسن المطلوب خلال التقدم للوظيفة الشاغرة.

تخصصات المطلوبة

وحددت هيئة السكة الحديد التخصصات المطلوبة فى وظائف المهندسين تخصص ميكانيكا وكهرباء ومدني وحسابات ونظم، وأن يكون المتقدمين من الذكور فقط بسبب طبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادى باستثناء تخصص الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية والحسابات والنظم فيمكن للذكور والإناث التقدم للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية.

شروط الوظيفة

واشترطت هيئة السكة الحديد على المتقدمين لوظائف المهندسين أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وإن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد على 30 سنة في بداية الإعلان.

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