"التعليم" تحدد رسوم إعادة قيد الطالب بعد تجاوزه نسبة الغياب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن قيمة رسوم إعادة قيد لطلاب المدارس الثانوى العام والفنى الرسمى " عربى لغات" والمدارس الخاصة بأنواعها "عربى ولغات"، فى حالة غيابه عن الدراسة، موضحة أن رسم إعادة قيد الطالب المفصول 25 جنيها ورسم إعادة قيد لطلاب الثانوى العام والفنى بعد استنفاذ مرات الرسوب 35 جنيها، و10 جنيهات غرامة إنذار للانقطاع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة فى مدارس التعليم الأساسى.



مصروفات العام الدراسي المقبل للمدراس الحكومية

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مصروفات العام الدراسى المقبل للمدارس الرسمية الحكومية، موضحة أنه من الصفوف رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى 305 جنيهات ومن الصف الخامس الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى 205 جنيهات والصف الأول الثانوى 520 جنيها والصفين الثانى والثالث الثانوى العام 505 جنيهات والصف الأول بالتعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه 220 جنيها وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى 205 جنيهات.



