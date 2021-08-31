محافظ قنا يقرر إيقاف مدير واثنين من العاملين بمصنع الألبان 3 أشهر

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إيقاف كل من مدير مصنع الألبان ومسئولي الحسابات والمخازن بالمصنع التابع لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا لمدة ثلاثة شهور عن العمل احتياطيا؛ لحين الإنتهاء من التحقيقات في المخالفات المنسوبة إليهم، والمتمثلة في عدم إتباعهم للتعليمات والقواعد واللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالمصنع.





وقال محافظ قنا: لا تهاون فى محاربة الفاسدين وإحالتهم للنيابة العامه وجهات التحقيق، ووقفهم عن العمل ليكونوا رادعا لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام أو استغلال مناصبهم الوظيفية فى التربح، ومخالفة القانون، مشيرا إلى أن المحافظة تتصدى بكل حزم لكافة أشكال الفساد المالي والإداري، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات مرتكبة، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين.