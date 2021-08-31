Advertisements

محافظ قنا يقرر إيقاف مدير واثنين من العاملين بمصنع الألبان 3 أشهر

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إيقاف كل من مدير مصنع الألبان ومسئولي الحسابات والمخازن بالمصنع التابع لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا لمدة ثلاثة شهور عن العمل  احتياطيا؛ لحين الإنتهاء من التحقيقات في المخالفات المنسوبة إليهم، والمتمثلة في عدم إتباعهم للتعليمات والقواعد واللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالمصنع.


وقال محافظ قنا: لا تهاون فى محاربة الفاسدين وإحالتهم للنيابة العامه وجهات التحقيق، ووقفهم عن العمل ليكونوا رادعا لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام أو استغلال مناصبهم الوظيفية فى التربح، ومخالفة القانون، مشيرا إلى أن المحافظة تتصدى بكل حزم لكافة أشكال الفساد المالي والإداري، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات مرتكبة، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين.

أخبار تهمك

أول تعليق من رونالدو بعد انتقاله لمانشستر يونايتد

منذ نصف ساعة

الاختبار الحقيقي لكومان.. موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الليجا

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة في الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن استعارة 3 لاعبين من الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

تطور انتقال صفقة الموسم إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجميه

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. 7 لاعبين وحارس خارج الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

صراع قوي بين الزمالك وبيراميدز لضم هذا اللاعب

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 19 ساعة

التفاصيل الكاملة لصفقة كامافينجا مع ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 19 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:13 ص

تطورات جديدة في الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

عاجل.. فرج عامر يعلن استعارة 3 لاعبين من الأهلي

10:32 ص

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

12:31 ص

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

10:40 م

أول تعليق من رونالدو بعد انتقاله لمانشستر يونايتد

11:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements