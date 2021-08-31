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دومينيك حوراني: أفضل العمل مع من يمتلكون طاقة تمثيلية كبيرة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
كشفت الفنانة دومينيك حوراني، في تصريح صحفي أن فكرة الانفصال أو الطلاق عن زوجها، غير موجودة بحياتها خاصةً،وأنها تولى اهتمامًا كبيرًا بأسرتها وزوجها وطفلتها، مؤكدة أن زوجها هو الداعم الأكبر لها في حياتها الفنية



كما صرحت الفنانة دومينيك حوران، أن زواجها مستمر منذ 15 عامًا، كما أن حياتها الزوجية تمر بعدد من المشاكل الأسرية كأي أسرة لكن يتم حل الخلافات.

وأوضحت دومينيك أنها تفضل العمل مع النجوم الذين يمتلكون طاقات تمثيلية كبيرة كما يمتلكوا الأخلاق الكبيرة حتى لو لم يكونوا نجوم الصف الأول، مؤكدة أن أهم صفة عدم الغيرة منها أثناء العمل.

كما أشارت أنها التي تؤلف وتكتب أغانيها التي تقوم بأدائها، مشيرةً إلى تمنياتها بنجاح مسلسل 'ختم خروج"

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