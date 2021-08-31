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ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص بالقليوبية

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
ضبطت مباحث التموين بالتنسيق مع شرطة المسطحات والبيئة فى القليوبية، مصنعا لمنظفات صناعية لإنتاج الصابون الخاص بالوجه من مستلزمات مجهولة المصدر، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط مصنع منظفات
وتبين أن المصنع مخصص لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص"، وضبط بداخله على 2.500 طن منظفات صناعية عبارة عن صابون خام معبأ داخل براميل بدون مستندات ومجهول المصدر، و152000 قطعة صابون وجه مدون عليه علامات تجارية وهمية منتج نهائي تمهيدا لطرحها للبيع في الأسواق.

المضبوطات
كما جرى ضبط 2 طن لحوم مجمدة ودواجن بدون بيانات وفاسدة قبل طرحها في الأسواق، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وجرى ضبط مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص به 41.020 عبوة سجائر مختلفة الأنواع ومعسل "مجهولة المصدر"، ومهربة جمركيا لبيعها بأزيد من السعر المقرر، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وجرى ضبط صاحب المخزن.

فيما جرى ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذئية بها 3.87 طن لحوم مجمدة وأسماك رنجة "مجهولة المصدر"، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وجرى ضبط أمين عهدة بفرع إحدى شركات تجارة الجملة بحوزته 2.5 طن مقطعات دواجن، ومقطعات لحوم بدون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

ضبط مصنع منظفات القليوبية الصابون

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