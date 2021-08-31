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ضبط شخصين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بالمرج

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، مقيمان بدائرة القسم "لأحدهما معلومات جنائية"، بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذان من مسكن أحدهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
ضبط الجناة
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة- عدد 4 هواتف محمولة - مبلغ مالى- سلاح أبيض "كتر" - أداة حادة "مقص"- ميزان حساس).
اعترف بحيازتهما للمواد المخدرة
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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