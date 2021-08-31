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وزير الأوقاف يشارك في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بدعوة من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب والتي يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع الأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر ٢٠٢١ م بفيينا، تحت عنوان: "دور البرلمانات في منع الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية"، يأتى ذلك بحضور برلماني دولي واسع.

حيث يشارك وزير الأوقاف بكلمة رئيسية في القمة تحت عنوان: "أفضل الممارسات لمنع الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية"، يتناول فيها أفضل الممارسات الفكرية والثقافية والدينية في مواجهة التطرف والإرهاب، كما يعرض دور وتجربة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب، سواء من حيث المؤلفات التي أصدرها في مواجهة الإرهاب، أم من حيث الترجمة على نطاق واسع لهذه الإصدارات أم من حيث المؤتمرات والمشاركات الدولية، أم من حيث الندوات التثقيفية والصالونات الفكرية، أم من حيث جهود لجانه العلمية في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ، أم من حيث شراكته الوطنية مع سائر المؤسسات المعنية ببناء الوعي.

وفي هذا الصدد يؤكد وزير الأوقاف، أن أفضل الممارسات في مواجهة الإرهاب هي المواجهة الشاملة التي تتضافر فيها جهود كل مؤسسات الدولة العسكرية، والأمنية، والثقافية، والاقتصادية، والدينية، لتفكيك بنى الإرهاب عسكريًّا، وأمنيًّا، وثقافيًّا، وفكريًّا، وترفع عن كل جماعات التطرف غطاء تسترها بعباءات الأديان. 
كما يؤكد أنه لا ينبغي أن يقف حد المواجهة عند ذلك، إنما يتطلب شراكة دولية واسعة في العمل الدءوب المشترك لاجتثاث بنى التطرف، في وقت أصبح فيه الإرهاب عابرًا للحدود والقارات، فما يحدث في أي منطقة من العالم يكون له صداه وأثره في أرجاء المعمورة جمعاء، فالإرهاب خطر حيث كان، كما أنه لا دين له، ولا خلق له، ولا وطن له، ولا أمان له، ولا وفاء له، وأنه يأكل حتى من يصنعه ويدعمه ويحتضنه ويأويه، مهما طالت مدة الاحتضان أو الاستقطاب ، فشيمة الإرهابيين النفعية والغدر.

كما يوضح أن أخطر الجماعات الإرهابية هي تلك التي تخادع باسم الدين وتتخذه ستارًا لتحقيق أهدافها، مما يتطلب تفنيد أباطيلهم بالحجة والبرهان، لتعريتهم وبيان زيفهم وزيغهم وضلالهم وبهتانهم، وترجمة ذلك إلى مختلف لغات العالم، وهو ما يقوم به المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من خلال حركته الواسعة في مجال التأليف والترجمة والنشر.

الكلمات المفتاحية

وزير الاوقاف وزارة الاوقاف مكافحة الارهاب مختار جمعة

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