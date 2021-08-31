البابا تواضروس يستقبل الأنبا أولوجيوس



واستقبل قداسة البابا وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبعض من أعضاء مجلس النواب ورجال أعمال، حيث أقيمت مأدبة غداء ألقى خلالها قداسة البابا كلمة عن الملتقى وأهدافه.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الثلاثاء الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، وبرفقته الراهب القمص فام الشنودي. عرض نيافته على قداسة البابا لبعض الأمور الخاصة بالدير.وفي إطار فعاليات ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، زار الشباب المشاركون في الملتقى، كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استقبلهم قداسة البابا تواضروس الثاني.وقدم القس تادرس رياض، كاهن كنيسة السيدة العذراء بالرحاب والمسؤول الخدمة بالكاتدرائية، للشباب شرحًا عن تفاصيل كاتدرائية ميلاد المسيح وكيفية إنشائها وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لها في ٦ يناير ٢٠١٩ بعد أن صلى قداسة البابا أول مرة فيها وهو قداس عيد الميلاد المجيد عام ٢٠١٨ والذي حضر خلاله الرئيس السيسي للتهنئة بالعيد.