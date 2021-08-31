تعرف على موعد طرح فيلم "٣٠ مارس"

يوم 8 سبتمبر المقبل في جميع دور العرض السنيمائية.



فيلم "٣٠ مارس" تدور أحداثه حول جريمة قتل وقعت في ظروف غامضة، تجعل البطل يدخل في لغز يجب أن يجد له حلا.





فيلم "٣٠ مارس" هو من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح.

قرر صناع فيلم "٣٠ مارس" طرح الفيلم