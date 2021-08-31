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ضبط سائق هارب صدم عدد من المواطنين وتسبب في وفاة اثنين

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، بوجود حادثة تصادم وسقوط متوفيين ومصابين، بأحد الشوارع بدائرة القسم.
تفاصيل الحادث
بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير 5 أشخاص مترجلين بالشارع محل البلاغ، اصطدمت بهم سيارة مما أدى إلى سقوطهم أرضًا وحدوث إصاباتهم والتي أودت بحياة إثنين منهم ولاذ قائد السيارة بالفرار تاركًا السيارة.
 تحديد مرتكب الواقعة سائق
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "له معلومات جناية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه حال تواجده بمحل البلاغ تلاحظ له تردد مالك السيارة على ذات المنطقة ورغبته فى ركن السيارة، فعرض عليه قيادتها، وأثناء ذلك اختلت عجلة القيادة من يده مما أدى إلى اصطدامه بالمجنى عليهم وعلل هروبه خشية تعدى الأهالي عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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