"تربية حلوان" تحتفي بأبنائها المشاركين في مبادرة مصر بلا أمية





محو الأمية أحد أهداف خطة ٢٠٣٠

ويأتي ذلك في إطار خطة واتجاه الدولة لمحو الأمية كواحدة من أهم أهداف خطتها ٢٠٣٠ مضيفًا أننا ندخل عصر الدولة الرقمية الحديثة التى لامكان ولا مجال فيها للأمية لذلك فإن الجامعة تعى وتستوعب وتسعى بكل ما لديها من طاقات إبداعية لدى أساتذتها وروادها وبرؤية الناظر لغده إلى المضي قدما نحو مجتمع مؤهل أن يواكب فى مستقبله القريب ما تنشده الدولة من أهداف قومية كبيرة تبنى وتشيد وتستثمر فى البشر والحجر فى آن واحد.



جامعة حلوان ومحو الأمية

أفاد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي أن جامعة حلوان مستمرة في مجال محو الأمية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، لتحقيق أفضل النتائج الممكنة وخدمة المجتمع والدولة بما ينفع ويفيد ويؤتي ثماره في مختلف المجالات المجتمعية، مثلما تم في مشاركة الجامعة في مبادرة حياة كريمة، وتقديم عدد من الدورات لمحو الأمية والاستكتاب في منطقة الصف خلال شهر يوليو.



وأوضح الأستاذ الدكتور حسام حمدي أن هذا التكريم جاء احتفاءً بمجهود أبناء الكلية في هذا المشروع، وقدم الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة لتعليم الكبار لدورهما البارز في هذا المشروع وإسهاماتهم القوية في هذا المجال.



أشار الأستاذ الدكتور أحمـد عبد الرشيد، إلى أن هذه الدورات بدأت من دورة أكتوبر 2020، ودورة يناير 2021، وحتى دورة إبريل 2021، بدعم قوي من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماجد نجم الذى يعى ويدعم برؤية وإصرار كل الجهود التى تبذل فى مجال محو الأمية وفقًا لما هوا مستهدف وبخطى ثابتة.





احتفت كلية التربية جامعة حلوان بأبنائها المتميزين المشاركين في المبادرة الرئاسية (مصر بلا أمية) في دورة ابريل ٢٠٢١ التي أقيمت بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذ الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، والأستاذة الدكتورة حنان كريمة القائم بأعمال وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق عام مشروع محو الأمية بالجامعة ووكيل كلية التربية سابقًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.أشاد الأستاذ الدكتور ماجد نجم بكل الجهود التى تبذلها كلية التربية في مجال محو الأمية، مؤكدا أن هذا المشروع الذي يستهدف بناء مجتمع يخلو من الأمية قائم على التعلم المستمر والحراك الدائم فى مجال تطوير الذات وتعظيم قدراتها ودعمها من خلال بناء الفرد وتوسيع مداركه وتعليمه وتثقيفه بكل ما ينفع ويفيد.