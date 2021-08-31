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ضبط 5 مصانع لتدوير النفايات الطبية الخطرة بالقليوبية

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، خلال حملة استهدفت عدد من المصانع العشوائية غير المرخصة من ضبط 5 مصانع بدون ترخيص، تقوم بتدوير النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات، وبيعها في الأسواق، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
حملة مكبرة 
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث التموين، يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت عدد من المصانع العشوائية غير المرخصة.
ضبط 5 مصانع عشوائية
وأسفرت عن ضبط 5 مصانع عشوائية بدون ترخيص لتدوير النفايات الطبية الخطرة، ومخلفات المستشفيات والمراكز والمعامل الطبية والبلاستيكية والمسئولين عنهم بدائرة مركز شرطة الخانكة.
ضبط 225 طن مواد خام
بلغ إجمالي المضبوطات 225 طن مواد خام، ومنتج نهائي لنفايات ومخلفات طبية مختلطة بمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر، و74.5 طن مواد خام ومنتج نهائي لبلاستيك مجهول المصدر، و7 طن مواد خام، ومنتج نهائي لأقطان صناعية مغشوش ومقلدة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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