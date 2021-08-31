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المتهم بإدعاء النبوة بالشرقية يفجر مفاجأة أمام المحكمة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
سمر السيد
نفى مواطن متهم بادعاء النبوة في قرية بحر البقر في محافظة الشرقية، التهم الموجهة له خلال جلسة المحكمة وأنكر ترويجه لهذا الإدعاء.

وقال "المتهم" أثناء عرضه على محكمة جنايات الزقازيق: "أنا مقولتش إني نبي.. وطالما الأوراق الطبية بتقول أني عندي خلل نفسي خلاص.. مش هكدب الأوراق".

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد مهدي، وأمير زكى، وسكرتارية خالد إسماعيل، قرارا بنجديد حبس المتهم 45 يوما على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا بورود بلاغًا لمركز شرطة الحسينية، باتهام مواطن يطلق على نفسه "المجتبي المهدي" مقيم بقرية بحر البقر التابعة لدائرة المركز، بإدعاء النبوة، ونشره فيديوهات و"بوستات" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وسط تأييد من قلة، وتم التحفظ على هاتفه وتحرير محضرا بالواقعة.

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مدعي النبوة محكمة الشرقية امن الشرقية النبوة الشرقية

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