كاهن عن أصغر كنيسة بالعالم: "حلول الله مش بحجم الكنائس"

أنشأ مجموعة من المؤمنين التابعين للكنيسة الكاثوليكية في مدينة كوتابيسي بدولة جورجيا، كنيسة نجحت في الحصول على لقب "أصغر كنيسة في العالم" نظرًا لصغر حجمها، والذي يلا يُقارن بأي كنيسة أخرى مهما كان صغر حجمها.





مواصفات الكنيسة

الكنيسة تأتي في شكل جويف داخلي، لإحدى الأشجاء العملاقة، التي تُثمر بالبلوط، في مدينة كوتابيسي بدولة جورجيا، ولا تسع تلك الكنيسة إلا لثلاثة أفراد فقط، وزيادة فرد رابع يعني أنه سيستمع إلى الصلوات التي ستتلي من قبل الكاهن الذي يُتمم طقوس وصلوات القداس الإلهي والشمامسة الذي يرددون المرات الطقسية والليتورجية من الخارج.





مسمى الكنيسة

حملت الكنيسة مسمى وشعار السيدة العذراء مرمي التي يكن لها ابناء الكنيستين الارثوذكسية والكاثوليكية محبة فائقة، بعكس اتباع الكنيسة البروتستانتية التي يلقبونها بـ"أختنا" بدلا من لقب "أمنا" الذي يناديها به الارثوذكس والكاثوليك.





تاريخ الكنيسة

يعود تاريخ هذه الكنيسة الي ٤٠٠ عامًا ويبلغ طول الشجرة، التي بداخلها الكنيسة ٤٥ مترًا، وتوجد بالتحديد في حديقة كوتاييسي الجورجية.





تعليق

قال الاب فيلبس ماهر، في تصريحات خاصة، إن حجم الكنيسة لا يُقلل من شأنها لأن المسيح دعى الأفراد بالهياكل الذين يسكن في داخله ملكوت الله، وهذا يعني ان كل فرد هو كنيسة متحركة، اذن فحجم الكنيسة لا يمنع الله من الحلول بها وتقديسه للقرابين بداخلها.