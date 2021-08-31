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مقتل 11 من عناصر داعش في مداهمة بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:47 م
داعش
داعش
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلااء، نقلًا عن وكالة أسوشيتيدبرس، بمقتل 11 من عناصر داعش في مداهمة بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

 

وفي سياق آخر، لقى ما لا يقل عن 19 مدنيًا مصرعهم فى هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابى فى الكونغو الديمقراطية، وفقا لما أعلنه مسؤول محلى اليوم السبت.

 

ونقلت صحيفة "ذا نيشن" الكينية عن المسؤول، كاكولى كالونجا، قوله إنَّ 19 مدنيًا فى شرقى جمهورية الكونجو الديمقراطية تعرضوا للحرق والتقطيع حتى الموت على يد مسلحين إرهابيين أوغنديين أمس، وكشف أنه تم العثور على 14 جثة اليوم.

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