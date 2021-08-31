حكاية مكان.. دير درنكة قبلة الأقباط في أغسطس

يعتبر دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بمحافظة أسيوط، هو المكان الأمثل للحديث عنه وزيارته في شهر أغسطس، نظرًا لكونه الأشهر بين الأماكن التي تحتفل بالشهر المريمي، وهو شهر اغسطس الذي يبدأ بصوم السيدة مريم العذراء.

يوسف ميخائيل، الخادم الثلاثيني من أسيوط، تحدث عن درنكة، في تصريحات خاصة، قائلا ان الزيارات تبدأ على الدير منذ شهر يوليو، ولا تنتهي الا في نهاية اغسطس، فالمتبركين يواصلون زيارة الدير والتبرك من المغارة التي جلست بها العائلة المقدسة والتي تتكون من السيد المسيح والسيدة العذراء ويوسف النجار قرابة الثلاث سنوات، هربًا من بطش الوالي الروماني هيرودس.

وعن الدير فقال "ميخائيل" إنه يقع على مسافة 8 كم، جنوب غرب أسيوط، على طريق الغنايم، ويُرَى الدير واضِحًا من بُعد، وبالدير استراحات للزوار، ويوجد وسط المباني الحديثة الضخمة لاستراحات الزوَّار مغارة قديمة كانت مَحْجَر فرعوني قديم، وربما زارَتها العائلة المقدسة بعد الدير المحرق، كما يوجد بجوار المغارة كان يوجد كنيسة أثرية للثلاثة فِتة القديسين، وهي الكنيسة الوحيدة بالدير.

يضاف الى ذلك أنه يقع على شمال المباني الحديثة لزوَّار دير درُنكة، وعلى مسافة 300 متر توجد مغارة مُقَسَّمة إلى ثلاثة أقسام، وبها بعض الحِنيات والمباني وبقايا الفُخَّار الأثري، وهي غالِبًا ما كانت للقديس يوحنا التبايسي الذي سَكَنَ جبل درُنْكة في القرن الخامس الميلادي، وتَتَلْمَذ عليه الأنبا شنوده والأنبا بيجول والأنبا بيشاي أصحاب أديرة سوهاج.