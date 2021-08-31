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الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلًا للمصريين

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أطلقت الهيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا عاجلًا بسبب اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار.

وأشارت الهيئة، أن السحب المنخفضة تظهر فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.

طقس اليوم الثلاثاء

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ظواهر الجوية اليوم الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كيلو متر فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار.

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