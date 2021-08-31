موعد مباراة ألمانيا وليشتنشتاين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

يستعد المنتخب الالماني لمواجهة من العيار الثقيل مع نظيره منتخب ليشتنشتاين، على ارضية ملعب "رينبارك" المتواجد فى مدينة فادوز بليشتنشتاين.





وتقام المباراة يوم الخميس القادم الموافق 2 سبتمبر 2021 في اطار فعاليات الجولة الرابعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.





ويمتلك منتخب المانيا 6 نقاط فى المركز الثالث، بينما يتواجد ليشتنشتاين في المركز الرابع بدون نقاط بجدول ترتيب المجموعة العاشرة.





وتنطلق صافرة بداية المباراة بين منتخبي ألمانيا وليشتنشتاين، فى تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مصر، وفى تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت السعودية.





وتذاع مباراة ألمانيا ضد ليشتنشتاين عبر الناقل الحصري لتصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، قناة بي ان سبورت beIN Sports MENA Xtra 2 HD.



