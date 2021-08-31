حقيقة طلب موسيماني الاستغناء عن بدر بانون

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي عن مصير المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، في الاستغناء عن خدمات مدافعه في الموسم الجديد.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" ، أن موسيماني لم يطلب نهائيًا رحيل بانون كما يتردد في الساعات الأخيرة.





وتابع: "بانون من العناصر الأساسية في تشكيل المدير الفني ولم يغيب سوى لظروف قهرية طوال الموسم، وفكرة الاستغناء عنه تكاد مستحيلة".





واختتم: "موسيماني يرغب بكل قوة في الحفاظ على قوامه الأساسي بجانب التعاقدات الجديدة، لرغبته في تطبيق مشروعه وهو بناء جيل قادر على حصد البطولات لمدة عشر سنوات مقبلة".



