الكنيسة تودع قديسي أغسطس.. أبرزهم العذراء و"أبو سيفين"

احتفلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، على مدار شهر اغسطس بالعيديد من قديسيها، وعلى رأسهم السيدة العذراء مريم، التي احتفل الاقباط بصومها منذ مطلع اغسطس بالنسبة للكاثوليك وحتى 22 منه بالنسبة للارثوذكس، في احتفالات لها اجواء مفرحة تمتزج بالروحانية الشديدة.

كما احتفلت الكنيسة في اغسطس بالقديس فيلوباتير محب الاب مرقوريوس ابي سيفين، الذي حلت ذكرى تكريس كنيسته في الاول من اغسطس، اضافة للقديسة مريم المجدلية الذي احتفلت بها الكنيسة يوم 4 من الشهر، وهي كانت احدى الخادمات اللواتي كن يتبعن السيد المسيح، ولا عجب في ذلك فقد كان يسكنها 7 شياطين، ولما يرحلا عنها وفقا للرواية الكنسية، الا بعد تدخل السيد المسيح مباشرة.