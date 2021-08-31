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الكنيسة تودع قديسي أغسطس.. أبرزهم العذراء و"أبو سيفين"

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
خاص الفجر

احتفلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، على مدار شهر اغسطس بالعيديد من قديسيها، وعلى رأسهم السيدة العذراء مريم، التي احتفل الاقباط بصومها منذ مطلع اغسطس بالنسبة للكاثوليك وحتى 22 منه بالنسبة للارثوذكس، في احتفالات لها اجواء مفرحة تمتزج بالروحانية الشديدة.

كما احتفلت الكنيسة في اغسطس بالقديس فيلوباتير محب الاب مرقوريوس ابي سيفين، الذي حلت ذكرى تكريس كنيسته في الاول من اغسطس، اضافة للقديسة مريم المجدلية الذي احتفلت بها الكنيسة يوم 4 من الشهر، وهي كانت احدى الخادمات اللواتي كن يتبعن السيد المسيح، ولا عجب في ذلك فقد كان يسكنها 7 شياطين، ولما يرحلا عنها وفقا للرواية الكنسية، الا بعد تدخل السيد المسيح مباشرة.

القديسة بائيس والقديس سمعان العمودي، اللذان حلت ذكراهما في 8و9 من الشهر يعتبرا اشهر القديسين في اغسطس كذلك، وهذا ياتي بجانب قديسين اخرين مثل الانبا مكاريوس الشهير بأبو مقار وهو أحد القمم الرهبانية في مصر، والقديس اغسطينوس المعروف بابن الدسموع وزهو اسقف في شمال افريقيا، واشتهاد جنود الملك داكيوس المعروفون بأهل الكهف، والقديس توما اسقف مرعش في سوريا، والقديس الحبشي تكلا هيمانوت.

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