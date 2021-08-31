غدا.. انطلاق الجولة السادسة للاختبارات الإلكترونية الموحدة للجامعات الأهلية

موعد الجولة السادسة للاختبارات الإلكترونية



يشترط قبول الطالب إجتياز الاختبارات الإلكترونية



8 مراكز لعقد الاختبارات



وأوضح الدكتور ابراهيم فتحي رئيس لجنة التنسيق للجامعات الأهلية أن الطلاب سوف يؤدون الاختبارات الإلكترونية الموحدة في 8 مراكز معدة جيدا لإجراء الاختبارات الإلكترونية، وتشمل هذه المقرات الجلالة وحلوان والمنصورة وبنها وأسيوط وشرم الشيخ وراس سدر وبور سعيد، ويتم اختيار مركز الاختبارات الإلكترونية الأقرب لسكن الطالب لأداء الاختبار الإلكتروني

أكدت الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة توفير الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على خريجي الثانوية العامة والشهادات المعادلة اجتياز اختبارات القبول الإلكتروني الموحدة فى الجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة).وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولة السادسة للاختبارات الإلكترونية الموحدة للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة) ستعقد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1 و2 سبتمبر 2021.وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قام برصد تساؤلات واستفسارات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، وقام بالإجابة عن هذه الأسئلة وتقديمها للطلاب في شكل دليل إرشادي يساعد الطلاب على معرفة كيفية القبول بالجامعات الأهلية.وأوضح الدكتور. محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، أن القبول بالجامعات الأهلية الأربعة، يستلزم اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة التي تعقدها الجامعات الأربعة للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة، من خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية، حيث ستُعقد الجولة الخامسة من الاختبارات يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 أغسطس الجاري، للطلاب الذين أنهوا تسجيلهم وإدخال رغباتهم عبر المنظومة الإلكترونية لتنسيق الجامعات الأهلية: https:admission.egypt-hub.edu.egوأضاف منسق الجامعات الأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأربعة يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدي)، كما أن الموقع الإلكتروني لمنظومة تنسيق الجامعات الأهلية يُقدم عددًا من الخدمات للطلاب المتقدمين، حيث يحتوي على فيديوهات إرشادية ونماذج من الاختبارات ليتدرب عليها الطلاب قبل أداء الاختبارات.