موعد مباراة إيطايا وبلغاريا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم





غدير أحمد

يستعد منتخب إيطاليا لمواجهة نظيره منتخب بلغاريا علي ملعب “سان سيرو”، الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

يسعي منتخب إيطاليا لاستكمال مشوار في تصفيات كأس العالم 2022، بروح اليورو، الذي توج بلقبه في يوليو الماضي.

ويتطلع المنتخب الإيطالي في مواصلة الإنتصارات لتأمين التأهل إلي المونديال، عقب أن تغيب عن أخر نسخة في روسيا.

ويحتل منتخب إيطاليا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، برصيد 9 نقاط جمعهما من 3 إنتصارات متتالية، بينما يأتي منتخب بلغاريا في المركز الرابع برصيد نقطة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.