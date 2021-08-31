موعد مباراة إيطايا وبلغاريا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

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موعد مباراة إيطايا وبلغاريا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 01:00 م
غدير أحمد
غدير أحمد
يستعد منتخب إيطاليا لمواجهة نظيره منتخب بلغاريا علي ملعب “سان سيرو”، الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.
يسعي منتخب إيطاليا لاستكمال مشوار في تصفيات كأس العالم 2022، بروح اليورو، الذي توج بلقبه في يوليو الماضي.
ويتطلع المنتخب الإيطالي في مواصلة الإنتصارات لتأمين التأهل إلي المونديال، عقب أن تغيب عن أخر نسخة في روسيا.
ويحتل منتخب إيطاليا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، برصيد 9 نقاط جمعهما من 3 إنتصارات متتالية، بينما يأتي منتخب بلغاريا في المركز الرابع برصيد نقطة.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.
وتذاع مباراة إيطاليا ضد بلغاريا، في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال، علي قناة beIN Sports 2 HD Premium.