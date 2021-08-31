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حبس ديلر لإتجاره في الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس ديلر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور.

باشرت  النياية العامة، بجنوب الجيزة التحقيق مع ديلر، لاتجاره في الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور، واعترف المتهم بحيازته لمخدر للأقراص  ومبلغ مالي.
تكوين ثروة
وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه لجأ لتجارة المخدرات، لتكوين ثروة ويروج لتجارة المخدرات في منطقته، ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله،استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها.
إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي
وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في  الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته عدد من  الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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