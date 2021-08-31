التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة شاب بكرداسة

باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في العثور على جثة شاب ملقاه بالطريق الأبيض بكرداسة، وتبين أنه بكامل ملابسه.

توفي إثر جرعة زائدة من المواد المخدرة

وأفادت التحقيقات، أن المجني عليه توفى إثر جرعة زائدة من المواد المخدرة، فيما صرحت بدفن جثة الشاب لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

جثة شخص ملقاة بالطريق

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة شخص ملقاة بالطريق الأبيض.



وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن الشاب المتوفى فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد شبهة جنائية.



وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



