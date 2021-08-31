"مصريات" تحتفي الكنيسة بهن .. فضلهن على العالم أجمع.. تعرف عليهن

أميرة تؤسس أول دير نسائي في العالم

تحتفل الكنيسة المصرية في شهر أغسطس من كل عام بذكرى السيدة العذراء فخر نساء العالمين، والتي تعطي من الوهلة الاولى اليقين الكامل لكل مصري بأهمية المرأة في الكنيسة، ففي مايو من كل عام بذكرى الشهيدة المصرية "دميانة"، والتي دفعت حياتها ثمنًا للاعتراف بالايمان المسيحي ورفض عبادة الأصنام، في القرن الثالث الميلادي، وذلك بعدما شيدت أول دير نسائي في العالم كله، لتصل "مصر" بذلك إلى الصدارة في الشأن الرهباني حيث كان أول راهب في العالم مصري الجنسية وهو الملياردير المصري أنطونيوس الكبير، والذي ولد في بني سويف، وكذلك أول راهبة أيضًا وهي دميانة ابنة والى "البرلس".

تشارك الدولة، احتفالات الكنيسة بإحدي كبار الشهيدات المصريات، في ديرها المقام بمنطقة البراري، والذي يضم عدد كبير من الراهبات القبطيات الأرثوذكس، اللواتي يرتدين الزي الأسود، ويعتكفن في ديرهن طوال العام ، متفرغات للصوم والصلاة فقط، بالإضافة إلى العمل الذي يخصص لكل منهن، ويستقبل الدير في تلك الاحتفالات افواجًا يُقدر عدد الزوار بها بعشرات الأولوف الذين يحضرون لنوال بركة الشهيدة المصرية، والإيفاء بالنذور وطلب الطلبات.

التاريخ الكنسي كشف عن حياة أول فتاة تتفرغ للصوم والصلاة في العالم، حيث ولدت دميانة إبنة الوالي مرقس، والي منطقة البرلس والزعفران، في أواخر القرن الثالث الميلادي، من والدين مسيحيين، في عصر اشتدت فيه عبادة الوثن والصنم والشرك بالله، الا انه بعد فترة من إتمامها العام الأول توفيت والدتها، لتكمل بقية عمرها يتيمة الأم، وفي سن الثامن عشرة، وبعدما رفضت "دميانة" الزواج بشكل رسمي، بنى لها والدها الوالي، قصرًا كبيرًا في منطقة الزعفران، لتتفرغ فيه للعبادة والصوم والصلوات، ولم يكن الأمر مقتصرًا على "دميانة" فحسب، بل ضم ذلك القصر 40 فتاة أخرى جميعهن من العذراوات اللواتي لم يعرفن الرجال، حيث كون الواحد والأربعون فتاة فريقًا تفرغ تمامًا للصوم والصلاة والعبادة، برئاسة "دميانة" ابنة مرقس والي البرلس.

يؤكد التاريخ الكنسي للكنيسة المصرية، أن "مرقس" والي البرلس، ووالد "دميانة" التي تحتفل الكنيسة بها في شهر مايو من كل عام، انكر الإيمان المسيحي بالاستجابة للامبراطور الوثني "دقلديانوس"- وهو اشهر اباطرة الرومان في اضطهاد المسيحيين في ذلك العصر، حيث سال على يديه دماء ما يقرب من مليون مسيحي- من خلال تقديم البخور إلى الألهة الوثنية المصنوعة من حجر، إلا أن ابنته "دميانة" خرجت من اعتكافها وتفرغها الدائم للصلوات، لتلتقيه لتدفعه للعدول عن قراره الاخير واعلان ايمانه بالمسيحية، حتى وان تسبب ذلك في موته، حيث وبحسب التاريخ الكنسي، أرسلت دميانة لوالدها رسالة نصية كانت كالاتي: "كنت أود أن أسمع خبر موتك عن أن تترك الإله الحقيقي"، كما قالت له: "اعلم يا والدي أنك إذا تماديت في هذا الطغيان لست أعرفك وسأكون بريئة منك هنا وأمام عرش الديان حيث لا يكون لك نصيب في الميراث الأبدي الذي أعده الله لمحبيه وحافظي عهده"، وأضافت: "إن أصررت على جحدك للإله الحقيقي، فأنت لست بأبي ولا أنا ابنتك".

تعنيف دميانة لوالدها، جاء كالصاعقة عليه، لاسيما وأن ضميره كا يؤرقه بعدما انكر الإيمان المسيحي، وبخر للأوثان استجابة للأمبراطور الروماني دقلديانوس، الأمر الذي دفعه للعدول عن موقفه سريعًا واعلان تمسكه بالإيمان المسيحي، مما ترتب عليه قطع رأسه، وعلم الإمبراطور دقلديانوس أن ابنة مرقس هي السبب في كل ما حدث فأمر بالقبض عليها، فحذرت الأربعون فتاة اللواتي كن معها في القصر، وطلبت من الخائفات منهن بالهرب، إلا أنهن أصررن على البقاء معها.

أكدت كتب التاريخ الكنسي، أن دميانة تعرضت لعدة عذابات لإجبارها على ترك الإيمان المسيحي، على سبيل المثال العصر في معصرة حديدية تُسمى "الهنبازين"، وسلخ الجلد، والكي بالجير والخل، وقلع العينين وكسر الجمجمة، وتمشيط الجسم بأمشاط حديدية، وأخيرًا قطعت رقبتها هي والأربعون فتاة المصاحبات لها في قصرها المخصص للصلاة والصوم.

وبناء عليه فإن الكنيسة المصرية وكذلك عدد من الكنائس العالمية، يحتفي بسيرة دميانة المصرية جدًا كونها صمدت في وجه كافة تلك العذابات، على الرغم من أنها امرأة ولا تتمتع بقوة الجسد الا انه تمتعت بقوة الإيمان، ولم تضعف مثل الكثير من الرجال في عصرها، واحتملت المشقات الى ان قطع رأسها.





دميانة ليست القديسة المصرية الوحيدة التي تحتفي بها الكنيسة المصرية، فالكنيسة تحتفى بعدة قديسات مصريات نذكر منهن الأرملة الصعيدية رفقة وأبناؤها الخمسة، والفتاة الجيزاوية مهراتي، والعذراء الصعيدية فيرينا والتي كانت السبب في أن تتعلم اوروبا بأكملها النظافة.





أرملة صعيدية تقدم ابنائها للموت

من الصعيد المصري، وتحديدًا مركز قوص بجوار الأقصر محافظة قنا، توجد بلدة "الست رفقة" الأرملة والأم لخمسة أبناء وهم أغاثون وبطرس ويوحنا وآمون وأمونه، حيث تؤكد الكتب المتخصصة في الشأن التاريخي للأقباط، أن رفقة وابناؤها رؤوا جميعة رؤية تُفيد أنهم سيلقون حتفهم ثمنًا للاعتراف بالايمان المسيحي، مما اشعل عزيمتهم حينما حضرت إلى قريتهم دورية للاطمئنان ان المسيحيين المتواجدين بالصعيد قد تقدموا بالقرابين للألهة الوثنية، حيث اعترف الستة أفراد بالإيمان المسيحي.

تشير كتب التاريخ المصري، إلى أن تلك العائلة المسيحية أُرسلت بأكملها إلى المحاكمة على يد والي الإسكندرية أرمانيوس والذي كان مشهور بقسوته، حيث قام بتكسير أسنانهم، وتقطيع أعضائهم وكي جراحاتهم بالجير والخل، وحرقهم بالنار، وفي أخر الامر قطعت رؤوسهم، ودفنت اجسادهم بكنيسة بمنطقة سناط بمحافظة الغربية.

يعتبر أكبر سبب لتكريم الكنيسة المصرية لـ"الست رفقة" هو تغلبها على مشاعر الأمومة، حيث تعتبر من القلائل اللواتي قدمن ابنائهن للموت، بيدهن حتى لا يضعفن ويعبدن الوثن او يشركوا بالله.





طفلة جيزاوية تتحدى أشر الأباطرة الرومان

في نفس عصر الامبراطور دقلديانوس، استشهدت فتاة صغيرة من منطقة طموه بالجيزة، تُدعى "مهراتي"، ابنة قس يُدعى يؤانس، تُكرمها ايضًا الكنيسة كونها طفلة لم يتعدى عمرها الـ12 عام، إلا انها وقفت امام أشد الأباطرة شرًا، لتدافع عن ايمانها المسيحي، وتلعن الالهة الوثنية لتصفها بالحجارة الصماء، فوضعها في صندوق في الماء وبه ثعابين وعقارب سامة، حتى توفيت، وتحتفل الكنيسة بها في كنيستها بمنطقة طموه بالجيزة.





الممرضة الصعيدية التي علمت أوروبا النظافة

"فيرينا" ممرضة صعيدية من مدينة كركوز بمركز قوص محافظة قنا، والتحقت كممرضة بالكتيبة الطيبية في إرساليتها إلى أوروبا، بسبب قرابتها للقديس فيكتور أحد أفراد هذه الكتيبة.

بعدما استشهد افراد الكتيبة الطيبية والتي كانت ملتحقة بها فيرينا، بعد اعلان ايمانهم بالمسيحية ورفض الشرك بالله وعبادة الحجارة، سكنت فيرينا في كهف في سولوثورن Solothurn في سويسرا حاليًا، وكانت تخرج من هذا الكهف إلى القرى المحيطة لتقدم أعمال الرحمة والمحبة للفلاحين والفقراء، وكانت تهتم اهتمامًا خاصًا بتعليمهم أصول النظافة الشخصية، والبروتوكلات والافعال اللائقة والغير لائقة، وذاع صيتها واصبح الكثير يتعلم منها النظافة الشخصية ويتناقلون تعاليمها من مكان لاخر، حيث اصبح العموم في نظافة تامة.

ويتجلى الامر في صورتها، حيث يرسمها الفنانون في يدها دلو ماء واليد الاخري مُشط، دليل على النظافة الشخصية، وقضت بقية حياتها في مغارة بُنِيت لها في زُرزاخ Zurzach، حتى توفيت، ولازالت تلك القديسة المصرية الأصل تنال كافة الاحترام والتقدير في كافة أنحاء اوروبا لاسيما سويسرا.