نجم الأهلي السابق: قلت للونش أنت لا تصلح للزمالك













أشاد إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي السابق، بمستوى محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الوقت الحالي.





وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "في وقت سابق، قلت عن محمود الونش أنه لا يصلح للزمالك، وعندما قابلته لأول مرة احترمت عقليته جدًا، وقولتله اشتغل على نفسك وهتبقى أحسن مدافع في مصر، وهو ما حدث بالفعل، هو الآن أفضل مدافع في إفريقيا".



