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87.09 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر يوليو

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
بلغ إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر يوليو من العام الجاري 2021، نحو 87.09 مليار ريال، مسجلا انخفاضا بنحو 2.3 في المائة، مقارنة بنحو 89.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وبفارق نحو 2.08 مليار ريال.

ومقارنة بشهر يونيو الماضي، زاد الإنفاق بنحو 1.9 في المائة بما يعادل نحو 1.65 مليار ريال، بعدما بلغ الإنفاق حينها نحو 85.44 مليار ريال.

ونما إنفاق المستهلكين على قطاع المطاعم والمقاهي عبر عمليات نقاط البيع خلال يوليو بنحو 44 في المائة على أساس سنوي، إذ بلغ نحو 5.62 مليار ريال، حيث يشكل الإنفاق على قطاع المطاعم والمقاهي نحو 14.5 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة.

كذلك نما الإنفاق على قطاع "المشروبات والأطعمة" بنحو 17.8 في المائة، إذ بلغت مبيعات نقاط البيع نحو 6.02 مليار ريال، فيما يشكل الإنفاق على القطاع نحو 15.5 في المائة.

أما الإنفاق على قطاع الصحة، فتراجع في يوليو 1.5 في المائة ليصل إلى 2.86 مليار ريال.

وزاد الإنفاق على قطاع الفنادق بحسب مبيعات نقاط البيع بنحو 65 في المائة ليصل إلى 816.1 مليون ريال، إضافة إلى زيادة الإنفاق في قطاع الترفية والثقافة بنحو 2.3 في المائة ليصل إلى 1.1 مليار ريال.

وسجل الإنفاق نموا منذ مطلع العام الجاري بنحو 10.4 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبحجم إنفاق 87.66 مليار ريال كمتوسط شهري للفترة من خلال عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية، وبزيادة 8.27 مليار ريال.


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