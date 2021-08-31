صادرات التمور السعودية تحقق أعلى ارتفاع في تاريخها





سجل حجم الصادرات السعودية من التمور أعلى ارتفاع في تاريخها متجاوزة 52.5 في المائة خلال النصف الأول من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 2020.





وذكر المركز الوطني للنخيل والتمور أن تم تصدير 185 ألف طن تمور خلال النصف الأول مقابل 121 ألف طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.





وبلغت قيمة صادرات التمور في النصف الأول من العام الجاري 699 مليون ريال بارتفاع 27.2 في المائة. بينما سجلت في العام الماضي 549 مليون ريال.





ويبلغ عدد النخيل في المملكة 31.2 مليون نخلة على مساحة 107 آلاف هكتار. حيث تحل في المرتبة الثانية عالميا في إنتاج التمور بنسبة 17%.



