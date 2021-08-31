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الاتحاد الأوروبي يعلن تحقيق هدفه بتلقيح 70 بالمئة من البالغين بشكل كامل ضد كورونا

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 01:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تحقيق هدفه بتلقيح 70 بالمئة من البالغين بشكل كامل ضد فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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