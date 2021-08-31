هاله سرحان تحتفل بعيد ميلادها في الساحل الشمالي



تداول روادمواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من أحتفال الإعلامية هاله سرحان بعيد ميلادها ال68 خلال تواجدها في الساحل الشمالي على أنغام الفنانة هيفاء وهبي.



وكان من بين الحضور عدد كبير من الفنانين منهم هاني رمزي، هيفاء وهبي، عبير صبري، إيناس الدغيدي، بوسي شلبي





يذكر أن هالة سرحان كانت قد تزوجت في بداية مشوارها من الإعلامي عماد الدين أديب، وأنجبت منه ابنها الوحيد محمد، وانفصلت عنه منذ سنوات طويلة.