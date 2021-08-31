Advertisements

"الفجر الفني" يكشف عن تفاصيل أغنية جديدة من أغاني ألبوم"يافاتني" لحماقي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
نور طلعت
الفجر الفني يكشف عن تفاصيل أغنية جديدة من أغاني ألبوميافاتني لحماقي
طرح النجم محمد حماقي، عدد من أغاني ألبومه الجديد"يا فاتني" وقد حققت هذه الأغاني نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية.

ويكشف الفجر الفني عن تفاصيل أغنية جديدة ضمن أغاني الألبوم وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتحمل الأغنية طابع"الرومانسي السريع".

في سياق آخر أحيا النجم محمد حماقى، منذ أيام حفلا غنائيا ضخما فى الماسة بالعلمين الجديدة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقة بساعات، وحمل الحفل شعار "كامل العدد" وتم ولاول مرة استخدام أحدث تقنية فى تكنولوجيا ثرى دى مابينج الذى ابدع فيها وليد الحريرى والذى يتم استخدامها لأول مرة فى الحفلات اللايف فى مصر وايضا فقرات نجم مصر فى الفاير شو الفنان احمد عصام الذى أشعل أجواء العلمين بفقرات الفاير. 

ويعد هذا الحفل هو الأقوي هذا العام في الماسة تحت إشراف محمود طارق من دى ميديا وياسر الحريرى والاضاء وليد الحريرى ومهندس الصوت عماد نبيل.


أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو يعلق على صفقات الأهلي الجديدة

منذ 42 دقيقة

نجم الزمالك يقترب بشدة من الدوري السعودي

منذ ساعة و 13 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن مستقبل المعارين في الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تطورات جديدة في الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل مدوية.. الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرجاء في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

منذ 43 دقيقة

شوبير يكشف عن أول ضحايا كارتيرون في الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ ساعتين و 29 دقيقة

صراع قوي بين الزمالك وبيراميدز لضم هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

الفئات المعفاة من مصروفات العام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 40 دقيقة

حقيقة طلب موسيماني الاستغناء عن بدر بانون

منذ ساعتين

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن استعارة 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

تفاصيل مدوية.. الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب مبابي

12:00 م

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

12:14 م

ميدو يعلق على صفقات الأهلي الجديدة

02:01 م

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

12:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements