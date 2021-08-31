"الفجر الفني" يكشف عن تفاصيل أغنية جديدة من أغاني ألبوم"يافاتني" لحماقي

طرح النجم محمد حماقي، عدد من أغاني ألبومه الجديد"يا فاتني" وقد حققت هذه الأغاني نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية.



ويكشف الفجر الفني عن تفاصيل أغنية جديدة ضمن أغاني الألبوم وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتحمل الأغنية طابع"الرومانسي السريع".



في سياق آخر أحيا النجم محمد حماقى، منذ أيام حفلا غنائيا ضخما فى الماسة بالعلمين الجديدة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقة بساعات، وحمل الحفل شعار "كامل العدد" وتم ولاول مرة استخدام أحدث تقنية فى تكنولوجيا ثرى دى مابينج الذى ابدع فيها وليد الحريرى والذى يتم استخدامها لأول مرة فى الحفلات اللايف فى مصر وايضا فقرات نجم مصر فى الفاير شو الفنان احمد عصام الذى أشعل أجواء العلمين بفقرات الفاير.



ويعد هذا الحفل هو الأقوي هذا العام في الماسة تحت إشراف محمود طارق من دى ميديا وياسر الحريرى والاضاء وليد الحريرى ومهندس الصوت عماد نبيل.





